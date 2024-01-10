«Брал процент с заключенных договоров». Начальник отдела предприятия задержан в Шклове за взятки

Так, расследуется уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении 41-летнего жителя Шклова. Работая начальником отдела на одном из шкловских предприятий, фигурант систематически получал взятки в виде процента от суммы заключенных договоров с коммерческой фирмой. При этом фирма поставляла на предприятие запчасти для производственного оборудования.