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«Брал процент с заключенных договоров». Начальник отдела предприятия задержан в Шклове за взятки

Начальник отдела на предприятии в Шклове задержан с поличным за взятки.
«Брал процент с заключенных договоров». Начальник отдела предприятия задержан в Шклове за взятки
Источник: МВД Беларуси

В Шклове за взятки задержали начальника отдела одного из предприятий города, сообщили в МВД.

Так, расследуется уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении 41-летнего жителя Шклова. Работая начальником отдела на одном из шкловских предприятий, фигурант систематически получал взятки в виде процента от суммы заключенных договоров с коммерческой фирмой. При этом фирма поставляла на предприятие запчасти для производственного оборудования.

— Подозреваемого задержали с поличным в момент получения взятки, — прокомментировали в МВД.

Кроме того, во время следствия выявили и другую коммерческую структуру, которая передавали фигуранту взятки за поставки стройматериалов на предприятие.

Задержанного подозревают в получении незаконного вознаграждения на сумму около 50 тысяч белорусских рублей.