В Костанае оштрафовали женщину, которую сбила машина

В ДП Костанайской области сообщили, что 9 января 2024 года около 13.30 по ул. Алтынсарина возле ТД «Айналайын» 36-летний водитель, управляя автомобилем BMW, совершил наезд на пешехода женщину 56-ти лет, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, пишет alau.kz.