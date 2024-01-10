В Костанае оштрафовали женщину, которую сбила машина

В ДП Костанайской области сообщили, что 9 января 2024 года около 13.30 по ул. Алтынсарина возле ТД «Айналайын» 36-летний водитель, управляя автомобилем BMW, совершил наезд на пешехода женщину 56-ти лет, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, пишет alau.kz.
В результате ДТП женщина получила различные телесные повреждения. Данный факт был зарегистрирован в полиции.
Однако от претензий к водителю она отказалась, так как переходила дорогу в неположенном месте.
Вместе с тем в отношении нее возбуждено административное производство по ст. 615 КОАП РК «Нарушение правил движения пешеходами», которая предусматривает штраф в 2 МРП (7384 тенге).