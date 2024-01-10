В Башкирии из реки достают утонувшую фуру

Работники компании «Речной порт “Бирск” и спасатели Госкомитета РБ по ЧС завели тросы под раму автомобиля и при помощи лебедки, установленной на базе тягача КРАЗ, идет постепенное вытягивание фуры на берег. Из 80 метров пройдено к берегу 60 метров. 2 моста фуры находятся на берегу.
Ситуация находится на контроле. Работы продолжаются.
Напомним, 7 января фура провалилась под воду на ледовой переправе через реку Белую возле Бирска. Водолазы вытащили тело водителя из затонувшего автомобиля. Позже стала известна причина, по которой фура провалилась под лед.
Как позже сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, фуру эвакуировали. Для того, чтобы извлечь транспорт из реки, вручную проводилась распиловка льда.