В Башкирии из реки достают утонувшую фуру

Работники компании «Речной порт “Бирск” и спасатели Госкомитета РБ по ЧС завели тросы под раму автомобиля и при помощи лебедки, установленной на базе тягача КРАЗ, идет постепенное вытягивание фуры на берег. Из 80 метров пройдено к берегу 60 метров. 2 моста фуры находятся на берегу.