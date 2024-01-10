Лавина парализовала движение на трассе в ВКО

Колонну машин, застрявшую на трассе из-за лавины, вывели полицейские Восточно-Казахстанской области. Снежная насыпь парализовала движение на дороге Усть-Каменогорск-Алтай более чем на два часа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.