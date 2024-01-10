Петербургский учитель истории погиб во время обстрела под Бахмутом

Янкин окончил вуз в 2008 году, получив диплом историка. В студенчестве его интересовали Средние века, он изучал дуэльную культуру во Франции. После обучения в СПбГУ Янкин преподавал историю в Физико-технической школе имени Алферова, подрабатывал репетитором. Учитель также увлекался боевыми искусствами, в течение трех лет был внештатным сотрудником полиции, работал с подростками.