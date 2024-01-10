Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Суд вернул заявителям коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей

Хамовнический суд Москвы вернул коллективное исковое заявление к телеведущей и блогеру Анастасии Ивлеевой на 1 млрд руб., сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.
ивлеева
Источник: РИА "Новости"

«Хамовнический районный суд города Москвы вернул исковое заявление Иншакова А. И. и лиц, присоединившихся к иску к Ивлеевой А. В., поскольку сведения о том, что Анастасия Ивлеева проживает на территории района Хамовники отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта Российской Федерации», — говорится в сообщении суда.

26 декабря суд в Хамовниках зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой после вечеринки с дресс-кодом almost naked («почти голый») в московском клубе «Мутабор». Информация об этом появилась на сайте Мосгорсуда.

Истцами выступила группа из 22 граждан, которые требовали от блогера компенсацию морального вреда в размере 1 млрд руб.

Вечеринка Ивлеевой прошла с 20 на 21 декабря. В ней приняли участие журналистка Ксения Собчак, певцы Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, рэпер Джиган и др. Общественность осудила мероприятие, поскольку оно было организовано в период боевых действий. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что «наши бойцы на фронте сражаются точно не за это». Вечеринку также осудили писатель Захар Прилепин, военкор Александр Коц, телеведущий Владимир Соловьев и др.

Справка
Чем обернулась для Насти Ивлеевой «голая вечеринка». История скандала
Одним из главных скандалов декабря стала так называемая «голая вечеринка», организованная блогером Настей Ивлеевой. Она состоялось в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе Mutabor.
скандалы