Суд вернул заявителям коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей

«Хамовнический районный суд города Москвы вернул исковое заявление Иншакова А. И. и лиц, присоединившихся к иску к Ивлеевой А. В., поскольку сведения о том, что Анастасия Ивлеева проживает на территории района Хамовники отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта Российской Федерации», — говорится в сообщении суда.
26 декабря суд в Хамовниках зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой после вечеринки с дресс-кодом almost naked («почти голый») в московском клубе «Мутабор». Информация об этом появилась на сайте Мосгорсуда.
Вечеринка Ивлеевой прошла с 20 на 21 декабря. В ней приняли участие журналистка Ксения Собчак, певцы Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, рэпер Джиган и др. Общественность осудила мероприятие, поскольку оно было организовано в период боевых действий. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что «наши бойцы на фронте сражаются точно не за это». Вечеринку также осудили писатель Захар Прилепин, военкор Александр Коц, телеведущий Владимир Соловьев и др.