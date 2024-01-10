Суд вернул заявителям коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей

«Хамовнический районный суд города Москвы вернул исковое заявление Иншакова А. И. и лиц, присоединившихся к иску к Ивлеевой А. В., поскольку сведения о том, что Анастасия Ивлеева проживает на территории района Хамовники отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта Российской Федерации», — говорится в сообщении суда.