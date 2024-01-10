Энергоснабжение в Омске восстановили в течение получаса

«Электроснабжение потребителей подстанции 500 кВ “Таврическая” полностью восстановлено менее чем за два часа. Большая часть была запитана в течение получаса. На подстанции сработала противоаварийная автоматика. Повреждений оборудования энергообъекта нет», — говорится в сообщении.