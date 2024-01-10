Энергоснабжение в Омске восстановили в течение получаса

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Энергоснабжение большей части потребителей, получающих электроэнергию от подстанции «Таврическая» в Омской области, было восстановлено в течение получаса, повреждений оборудования энергообъекта нет, сообщили РИА Новости в «МЭС Сибири» (входит в «Россети»).
«Электроснабжение потребителей подстанции 500 кВ “Таврическая” полностью восстановлено менее чем за два часа. Большая часть была запитана в течение получаса. На подстанции сработала противоаварийная автоматика. Повреждений оборудования энергообъекта нет», — говорится в сообщении.
Ранее глава Минэнерго Омской области Владимир Шнипко рассказал в своем Telegram-канале, что часть потребителей Омска и области остались без света из-за аварии на подстанции.