Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Минздрав: кишечная инфекция зафиксирована у учащихся средней школы № 165 в Минске

В столичной средней школе № 165 были зафиксированы случая заражения учащихся кишечной инфекцией. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Беларуси.
rian_6370742.jpg
Источник: РИА "Новости"

В ведомстве информируют, что в учреждении образования проводят эпидемиологическое расследование и санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Дети с симптомами кишечной инфекции были помещены на дообследование в одну из больниц Минска.

образование
здоровье