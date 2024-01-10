Минздрав: кишечная инфекция зафиксирована у учащихся средней школы № 165 в Минске

В ведомстве информируют, что в учреждении образования проводят эпидемиологическое расследование и санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Дети с симптомами кишечной инфекции были помещены на дообследование в одну из больниц Минска.
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В ведомстве информируют, что в учреждении образования проводят эпидемиологическое расследование и санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Дети с симптомами кишечной инфекции были помещены на дообследование в одну из больниц Минска.