Минздрав: кишечная инфекция зафиксирована у учащихся средней школы № 165 в Минске

В столичной средней школе № 165 были зафиксированы случая заражения учащихся кишечной инфекцией. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Беларуси.