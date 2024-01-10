12 авиарейсов задержаны и один отменен из-за непогоды в Астане

«10 января в столице установилась ненастная погода. Сильный снегопад и ветер оказали влияние на авиаперевозки. Служба аэродрома получила уведомление о возможности в период с 14.00 до 20.00 скорости ветра от 22 метров в секунду до 27 метров в секунду. В такую погоду авиарейсы могут быть отменены или задержаны по решению авиакомпаний в целях авиационной безопасности. Сейчас на аэродроме аэропорта сильный ветер, скорость ветра 11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Сегодня в столичном аэропорту было запланировано 75 рейсов. Из них 12 рейсов (четыре вылетающих, восемь вылетающих) были задержаны в связи с поздним прибытием самолета. Из-за неблагоприятных погодных условий в столице отменен рейс IQ389 по маршруту Астана-Жезказган», — говорится в сообщении в среду.