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Главная ёлка в Павлодаре рухнула на землю

АСТАНА, 10 янв — Sputnik. Главная ёлка в Павлодаре упала из-за порывов ураганного ветра на землю, видео поделились жители города в соцсетях.
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Источник: Sputnik.kz

«Ёлка упала, за нами сейчас поедет», — отметил со смехом автор видео, имея в виду, предположительно, полицию, которая оцепила ель, лежащую на земле.

В акимате города сообщили, что на место выехал аким города.

«Из-за штормового ветра произошло падение елки на центральной площади. На место выехал аким города. В настоящее время службами ведется работа по демонтажу. При падении елки никто не пострадал», — отметили в ведомстве.

Эта новогодняя елка, стоившая бюджету города вместе с оформлением набережной 52 млн тенге, ранее вызвала шквал недовольных комментариев жителей. Церемонию зажжения главной елки провели в Павлодаре 22 декабря. Предыдущая елка прослужила 12 лет, но с ней стали возникать проблемы при монтаже.