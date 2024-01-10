Главная ёлка в Павлодаре рухнула на землю

«Ёлка упала, за нами сейчас поедет», — отметил со смехом автор видео, имея в виду, предположительно, полицию, которая оцепила ель, лежащую на земле.
В акимате города сообщили, что на место выехал аким города.
«Из-за штормового ветра произошло падение елки на центральной площади. На место выехал аким города. В настоящее время службами ведется работа по демонтажу. При падении елки никто не пострадал», — отметили в ведомстве.
Эта новогодняя елка, стоившая бюджету города вместе с оформлением набережной 52 млн тенге, ранее вызвала шквал недовольных комментариев жителей. Церемонию зажжения главной елки провели в Павлодаре 22 декабря. Предыдущая елка прослужила 12 лет, но с ней стали возникать проблемы при монтаже.