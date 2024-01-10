В Молдове всего за сутки в скорую помощь с травмами обратились более 100 человек

За вчерашний день к врачам скорой помощи обратились более 100 человек с различными травмами опорно-двигательного аппарата, сообщила пресс-секретарь Больницы скорой помощи Дорина Арсене. По её словам, 39 пациентов были прооперированы после серьёзных переломов, пишет radiomoldova.md.
— За 7, 8 и 9 января обратилось более 500 человек, из них более 200 — к травматологу и ортопеду. Более 160 человек нуждались в госпитализации и хирургических вмешательствах, — рассказала Арсене.
Она добавила, что в Рождество, 7 января, у большинства обратившихся к врачам были зарегистрированы обострения панкреатита, холецистита или кишечная непроходимость.