Дело возбудили по факту гибели трех человек на железнодорожных путях около станции «Рижская» МЖД

«Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту смертельного травмирования троих людей на железнодорожной платформе “Рижская” возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (“Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)”, — говорится в сообщении.
Вечером 10 января 2024 года поступило сообщение о смертельном травмировании электропоездом двоих мужчин и женщины на перегоне между станциями «Рижская» и «Каланчевская» направления Москва — Курская. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что погибшие переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист, заметив людей на путях, применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.
«Следователем и следователем-криминалистом проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — подчеркнули в пресс-службе.