Дело возбудили по факту гибели трех человек на железнодорожных путях около станции «Рижская» МЖД

Вечером 10 января 2024 года поступило сообщение о смертельном травмировании электропоездом двоих мужчин и женщины на перегоне между станциями «Рижская» и «Каланчевская» направления Москва — Курская. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что погибшие переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист, заметив людей на путях, применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.