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Закончено уголовное дело подполковника Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки в Луганске

Как стало известно «Ъ», завершено расследование громкого уголовного дела в отношении заместителя командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны Героя России Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве 18-летней жительницы Луганска. По данным «Ъ», военное следствие СКР до последнего момента сомневалось в том, что боевой офицер мог намеренно застрелить девушку, и планировало переквалифицировать совершенное преступление на менее тяжкую статью УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Однако в итоге подполковника обвинили не только убийстве, но и в хулиганстве: согласно последней версии следствия, расправившись со своей случайной знакомой, он еще и отобрал автомобиль у младшего по званию.
Полиция
Источник: РИА "Новости"

Окончание следственных действий по делу Ирека Магасумова совпало по времени с новогодними праздниками, и это обстоятельство стало причиной серьезного скандала. Как пояснили «Ъ» двое защитников военнослужащего, руководитель следственно-оперативной группы Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, командированный для разбирательства в Луганск, известил их о завершении следствия вечером 30 декабря.

При этом следователь потребовал от защитников незамедлительно начать ознакомление с материалами дела.

Те по понятным причинам проигнорировали «приглашение», ссылаясь на праздники, нелетную погоду, загруженность трассы М-4 «Дон» и, наконец, свое запланированное участие в судебных процессах в других регионах. «Согласно рекомендациям нашей адвокатской палаты, участие в судах приоритетно для защитника по отношению к следственным действиям», — пояснил «Ъ» один из адвокатов Ирека Магасумова Алексей Сандалов.

Адвокаты пообещали следователю прибыть в Луганск 17—18 января и ознакомиться с 16 томами уголовного дела за две-три недели. Однако сразу после праздников они узнали, что встретиться с представителем ГВСУ СКР им, скорее всего, придется раньше, причем не в Луганске, а в Москве. Как оказалось, тот заблаговременно обратился с ходатайством в 235-й гарнизонный военный суд в столице, в котором попросил ограничить защитников Ирека Магасумова в сроках ознакомления с материалами дела, и суд 10 января уже принял его заявление к рассмотрению.

«Каким образом моему доверителю было предъявлено обвинение в окончательной редакции, и почему он начал ознакомление с материалами дела отдельно от защитников, для меня пока не ясно», — пояснил «Ъ» один из адвокатов.

Стоит отметить, что в минувшем декабре, когда расследование было уже в завершающей стадии, его участники активно обсуждали возможность переквалификации изначально предъявленного подполковнику Магасумову обвинения в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) на менее тяжкую ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. «Даже руководитель следственной группы сомневался в том, что боевой офицер, участник СВО и Герой России мог осознанно застрелить ни в чем не повинную девушку, — пояснил “Ъ” один из защитников.— Пусть даже и не проявившую к нему должного уважения».

Однако в окончательной редакции обвинение герою стало, наоборот, более внушительным за счет пополнения его ст. 213 УК РФ о хулиганстве.

Теперь следствие считает, что сразу после рокового выстрела в свою случайную знакомую Ирек Магасумов, отойдя буквально полсотни метров от места убийства, ввязался в конфликт с другими военнослужащими.

До драки и стрельбы в нем не дошло, поскольку подполковник, как следует из обвинения, просто подавил авторитетом своих младших по званию оппонентов. Они были вынуждены не только ретироваться, но и отдали старшему офицеру свою «Ниву» для его поездки в часть, а проведенная героем экспроприация транспортного средства позволила следствию подкрепить уже предъявленное ему обвинение второй статьей УК.

Напомним, убийство, о котором идет речь, было совершено в Луганске 11 августа 2023 года, через девять дней после вручения подполковнику Магасумову медали «Золотая звезда» Героя России в Георгиевском зале Кремля. Награждение офицер отмечал в луганском баре «Панорама» с двумя своими подчиненными, капитанами Павлом Яськевичем и Артуром Пузанкевичем, а уже в заведении к военным присоединились две 18-летние девушки из местных.

После закрытия бара около 22 часов одна из девушек попросила своих спутников дать ей пострелять из пистолета, который офицеры принесли на праздник, и четверо участников застолья переместились в соседний сквер.

Капитан Пузанкевич остался возле «Панорамы» побеседовать с другими посетителями. Девушка—инициатор развлечения, как позже установило следствие, дважды выстрелила по расставленным на земле бутылкам под руководством Ирека Магасумова, а третий выстрел из ПМ по какой-то причине пришелся ей в грудь. Пуля пробила аорту, и раненая скончалась через несколько минут от внутренней кровопотери.

Всех участников застолья в «Панораме» уже утром следующего дня задержали военные полицейские, однако разобраться с обстоятельствами совершенного убийства оказалось не просто.

Видеокамеры не зафиксировали происходившие в сквере события, а показания их участников оказались противоречивыми. Выжившая девушка заявила, что ее подругу застрелил Ирек Магасумов.

Офицер, по ее словам, вспылил, посчитав поведение своей случайной знакомой «слишком дерзким».

При этом Павел Яськевич фактически сознался в совершенном преступлении. На допросе он сообщил, что по поручению командира разряжал ПМ после тренировочной стрельбы и, проверяя оружие, произвел случайный выстрел в девушку. Ирек Магасумов утверждает, что в момент убийства даже не был в сквере. По словам подполковника, от девушек его отвлек телефонный звонок Артура Пузанкевича. Тот ввязался в конфликт с другими военными возле «Панорамы», и командиру пришлось бежать на выручку подчиненному.

Ни одну из версий следствие, по данным близких к нему источников «Ъ», не сочло убедительной. Капитан Яськевич, как установили в ГВСУ СКР, пытался взять на себя преступление командира, но, посоветовавшись с адвокатом, от признаний отказался. Вскоре после допроса офицер уехал на лечение в Москву, и где он находится сейчас — неизвестно. В достоверности показаний подруги убитой усомнилась в первую очередь защита.

Обе девушки, как показала экспертиза, пришли в бар уже навеселе, а в «Панораме» выпили еще по 300 граммов водки и алкогольные коктейли.

Таким образом, вечером 11 августа, по мнению адвокатов, свидетельница вряд ли могла адекватно оценивать происходящие события.

Тем не менее именно ее показания легли в основу окончательного обвинения Иреку Магасумову. Согласно итоговой версии следствия, сразу после стрельбы в сквере подполковник-герой спешно покинул место убийства, но вместо того, чтобы скрываться, начал хулиганить. За два этих, возможно, совершенных преступления офицеру грозит соответственно до 15 и до 5 лет лишения свободы.

Сергей Машкин

расследование