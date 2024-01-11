Закончено уголовное дело подполковника Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки в Луганске

Окончание следственных действий по делу Ирека Магасумова совпало по времени с новогодними праздниками, и это обстоятельство стало причиной серьезного скандала. Как пояснили «Ъ» двое защитников военнослужащего, руководитель следственно-оперативной группы Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, командированный для разбирательства в Луганск, известил их о завершении следствия вечером 30 декабря.
Те по понятным причинам проигнорировали «приглашение», ссылаясь на праздники, нелетную погоду, загруженность трассы М-4 «Дон» и, наконец, свое запланированное участие в судебных процессах в других регионах. «Согласно рекомендациям нашей адвокатской палаты, участие в судах приоритетно для защитника по отношению к следственным действиям», — пояснил «Ъ» один из адвокатов Ирека Магасумова Алексей Сандалов.
Адвокаты пообещали следователю прибыть в Луганск
«Каким образом моему доверителю было предъявлено обвинение в окончательной редакции, и почему он начал ознакомление с материалами дела отдельно от защитников, для меня пока не ясно», — пояснил «Ъ» один из адвокатов.
Стоит отметить, что в минувшем декабре, когда расследование было уже в завершающей стадии, его участники активно обсуждали возможность переквалификации изначально предъявленного подполковнику Магасумову обвинения в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) на менее тяжкую ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. «Даже руководитель следственной группы сомневался в том, что боевой офицер, участник СВО и Герой России мог осознанно застрелить ни в чем не повинную девушку, — пояснил “Ъ” один из защитников.— Пусть даже и не проявившую к нему должного уважения».
Однако в окончательной редакции обвинение герою стало, наоборот, более внушительным за счет пополнения его ст. 213 УК РФ о хулиганстве.
До драки и стрельбы в нем не дошло, поскольку подполковник, как следует из обвинения, просто подавил авторитетом своих младших по званию оппонентов. Они были вынуждены не только ретироваться, но и отдали старшему офицеру свою «Ниву» для его поездки в часть, а проведенная героем экспроприация транспортного средства позволила следствию подкрепить уже предъявленное ему обвинение второй статьей УК.
Напомним, убийство, о котором идет речь, было совершено в Луганске 11 августа 2023 года, через девять дней после вручения подполковнику Магасумову медали «Золотая звезда» Героя России в Георгиевском зале Кремля. Награждение офицер отмечал в луганском баре «Панорама» с двумя своими подчиненными, капитанами Павлом Яськевичем и Артуром Пузанкевичем, а уже в заведении к военным присоединились две 18-летние девушки из местных.
Капитан Пузанкевич остался возле «Панорамы» побеседовать с другими посетителями. Девушка—инициатор развлечения, как позже установило следствие, дважды выстрелила по расставленным на земле бутылкам под руководством Ирека Магасумова, а третий выстрел из ПМ по какой-то причине пришелся ей в грудь. Пуля пробила аорту, и раненая скончалась через несколько минут от внутренней кровопотери.
Всех участников застолья в «Панораме» уже утром следующего дня задержали военные полицейские, однако разобраться с обстоятельствами совершенного убийства оказалось не просто.
Видеокамеры не зафиксировали происходившие в сквере события, а показания их участников оказались противоречивыми. Выжившая девушка заявила, что ее подругу застрелил Ирек Магасумов.
При этом Павел Яськевич фактически сознался в совершенном преступлении. На допросе он сообщил, что по поручению командира разряжал ПМ после тренировочной стрельбы и, проверяя оружие, произвел случайный выстрел в девушку. Ирек Магасумов утверждает, что в момент убийства даже не был в сквере. По словам подполковника, от девушек его отвлек телефонный звонок Артура Пузанкевича. Тот ввязался в конфликт с другими военными возле «Панорамы», и командиру пришлось бежать на выручку подчиненному.
Ни одну из версий следствие, по данным близких к нему источников «Ъ», не сочло убедительной. Капитан Яськевич, как установили в ГВСУ СКР, пытался взять на себя преступление командира, но, посоветовавшись с адвокатом, от признаний отказался. Вскоре после допроса офицер уехал на лечение в Москву, и где он находится сейчас — неизвестно. В достоверности показаний подруги убитой усомнилась в первую очередь защита.
Таким образом, вечером 11 августа, по мнению адвокатов, свидетельница вряд ли могла адекватно оценивать происходящие события.
Тем не менее именно ее показания легли в основу окончательного обвинения Иреку Магасумову. Согласно итоговой версии следствия, сразу после стрельбы в сквере подполковник-герой спешно покинул место убийства, но вместо того, чтобы скрываться, начал хулиганить. За два этих, возможно, совершенных преступления офицеру грозит соответственно до 15 и до 5 лет лишения свободы.
Сергей Машкин