Закончено уголовное дело подполковника Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки в Луганске

Как стало известно «Ъ», завершено расследование громкого уголовного дела в отношении заместителя командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны Героя России Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве 18-летней жительницы Луганска. По данным «Ъ», военное следствие СКР до последнего момента сомневалось в том, что боевой офицер мог намеренно застрелить девушку, и планировало переквалифицировать совершенное преступление на менее тяжкую статью УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Однако в итоге подполковника обвинили не только убийстве, но и в хулиганстве: согласно последней версии следствия, расправившись со своей случайной знакомой, он еще и отобрал автомобиль у младшего по званию.