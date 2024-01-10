Басманный суд арестовал фигурантов дела об аварии на котельной в Климовске

Басманный суд Москвы постановил арестовать двух фигурантов дела об аварии на котельной в Климовске. Под стражу был заключен начальник котельной ЗАО «КСПЗ» Александр Чиков и заместитель главы администрации Подольска Роман Рязанцев.