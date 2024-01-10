Басманный суд арестовал фигурантов дела об аварии на котельной в Климовске

Чикова обвиняют в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Его арестовали до 7 марта, сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.
Второго фигуранта дела Рязанцева арестовали до 9 марта. Его обвиняют по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), говорится в заявлении суда.
5 января власти Подольска ввели режим ЧС локального характера из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Подачу тепла и горячего водоснабжения в многоквартирные дома в микрорайоне приостановили 4 января из-за прорыва на теплотрассе от котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ).
Уголовное дело было возбуждено 7 января. Из-за аварии на котельной в Климовском микрорайоне неотопленными остались 170 домов, а также муниципальные предприятия.
9 января губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подольску может потребоваться крупная сумма инвестиций для стабилизации ситуации с отоплением жилых домов.
10 января Воробьев сообщил, что Климовский специализированный патронный завод (КСПЗ) будет национализирован по решению президента РФ Владимира Путина.