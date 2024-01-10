Чтобы спастись, таксист специально въехал в патрульную машину

В ДП Костанайской области рассказали о происшествии.
В ночь с 6-го на 7-ое января двое жителей Рудного на такси доехали до областного центра. На въезде в город один из пассажиров приставил нож к шее таксиста, потребовал деньги и довезти их до другого населенного пункта. Таксист, увидев служебный автомобиль полицейских, для привлечения внимания намеренно совершил столкновение с ним. Воспользовавшись ситуацией, он убежал на безопасное расстояние. В это время подозреваемый попытался скрыться с места, но был задержан патрульными «по горячим следам».
По факту уголовного дела «Покушение на грабеж» начато досудебное расследование.
В ведомстве отметили, что в результате столкновения автомобилей никто не пострадал. Служебному автомобилю причинен незначительный материальный ущерб.