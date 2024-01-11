Возросло число пострадавших в ДТП с автокраном в Геленджике

Уточняется, что прокуратурой Геленджика взято на контроль установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием 14 автомобилей.
«В результате ДТП пострадали 2 человека, в том числе водитель автокрана. Пострадавшим оказана медицинская помощь», — сказано в сообщении надзорного ведомства.
Предварительно установлено, что грузовой автомобиль (подъемный кран) на пересечении улиц Толстого и Новороссийской в Геленджике столкнулся с 13 легковыми автомобилями. Предварительной причиной ДТП является отказ тормозов грузового автомобиля.
В краевом МВД ранее сообщили, что сначала были повреждены три авто. Далее, продолжив движение, автокран совершил столкновение с легковым «Митсубиси», движущимся во встречном направлении. Затем автокран столкнулся с еще восемью иномарками.
Госавтоинспекторы продолжают устанавливать других участников дорожного движения, чьи транспортные средства получили механические повреждения при попытке избежать столкновения со спецтранспортом.
В среду днем смертельное ДТП с большегрузами произошло в Краснодарском крае, погиб водитель. Днем ранее восемь человек погибли при столкновении грузовика и маршрутного такси в Ставропольском крае.