Тачка всмятку: в Приморье «двухсотка» пострадала от столкновения с грузовиком

Серьезная авария произошла в Приморье. По словам очевидцев, случилось все перед Константиновкой со стороны Спасска-Дальнего. В ДТП пострадали большегруз и внедорожник, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
На кадрах, которые появились в социальных сетях, на одной стороне дороги лежит помятый и перевернувшийся вверх колесами автомобиль Toyota Land Cruiser 200, а на другой — большегруз, с серьезной вмятиной спереди.
«Тут “двухсотка” обгоняла меня», — сообщает автор видеоролика.
Судя по всему, в попытках обогнать другой автомобиль, водитель Toyota врезался в грузовик, и оба транспорта от удара получили серьезные повреждения.
На место аварии приехали сотрудники полиции, скорой помощи и спасатели. Очевидцы сообщают, что все остались живы.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о смертельной аварии в Фокино, которая забрала жизни трех человек. Жена одного из погибших рассказала, кем оказался виновник ДТП.