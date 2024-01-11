«Расшибли в хламину»: дичайший дебош в Приморье попал на видео

Дичайший дебош в Приморье попал на видео. Подробную информацию опубликовали в Telegram-канале Mark2_che (18+).
Отмечается, что ночью, 10 января, в селе Воздвиженка неизвестные вторглись на территорию частного дома и разбили автомобиль.
«14 декабря моему автомобилю также был нанесён ущерб неизвестным веществом, что привело к повреждению поверхности автомобиля. Сегодня автомобиль разбит вдребезги», — сообщает собственник машины.
«Навели шороху, тачку расшибли в хламину», «Поймать их надо», «Жесть, мы в 90-е вернулись?», — обсуждают инцидент в пабликах.