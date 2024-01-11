Два кг героина, спрятанные внутри аудиоколонки, прибыли в Приморье посылкой

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, во Владивостоке возле дома по адресу Командорская, 11 полиция с поличным задержала 29-летнего мужчину, получившего посылку, в которой находилась вполне обычная аудиоколонка. Но вот начинка у неё была непростая — два пакета, в каждом из которых было по килограмму героина. Наркотик предназначался для сбыта на территории Приморья.