Два кг героина, спрятанные внутри аудиоколонки, прибыли в Приморье посылкой

Канал поставки героина в Приморье закрыли сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков опийной группы Управления наркоконтроля УМВД России. Наркотрафик в регион организовали уроженцы одной из Среднеазиатских Республик, использовав для этого услуги транспортной компании.
Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, во Владивостоке возле дома по адресу Командорская, 11 полиция с поличным задержала 29-летнего мужчину, получившего посылку, в которой находилась вполне обычная аудиоколонка. Но вот начинка у неё была непростая — два пакета, в каждом из которых было по килограмму героина. Наркотик предназначался для сбыта на территории Приморья.
Позже сотрудники Управления наркоконтроля задержали и организатора преступной группы — 26-летнего гражданина, пытавшегося скрыться от правосудия. Он также является выходцем из Средней Азии.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Приготовление к сбыту наркотического средства в особо крупном размере». Предприимчивые азиаты могут отправиться в места лишения свободы на срок до 20 лет. На период следствия их уже заключили под стражу.
Сообщается, что оба мужчины уже признали свою причастность к совершению преступления против общественной нравственности и здоровья населения.
Напомним, что на этой неделе правоохранительные органы выявили интернет-магазин, торговавший в Приморье героином. Его организаторами, которых задержала полиция, были два подданных одной из стран Средней Азии.