МЧС показало кадры мощного пожара на востоке Москвы

В Москве произошел мощный пожар в административно-производственном здании, в настоящее время он локализован на площади две тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России, в ведомстве также показали кадры его тушения.