Минобороны РФ сообщило о захвате позиций ВСУ на запорожском направлении

«Проявляя мужество и отвагу, воины-десантники штурмовых подразделений на боевых машинах десанта БМД-4М под шквальным огнем противника сблизились с позициями ВСУ и приступили к выполнению боевой задачи. В лесопосадку, где оборонялись подразделения ВСУ, под прикрытием огня бронегруппы на БМД-4М зашли штурмовые подразделения “крылатой пехоты”, — добавили в военном ведомстве.