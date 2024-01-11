Минобороны РФ сообщило о захвате позиций ВСУ на запорожском направлении

«В рамках ведения активных боевых действий у н. п. Вербовое на ореховском участке запорожского направления штурмовые группы гвардейского десантно-штурмового кубанского казачьего полка новороссийских десантников успешно выполнили боевую задачу по овладению позициями украинских формирований и улучшению положения по переднему краю», — говорится в сообщении.
В ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые средства и пункты управления противника, которые были подавлены ударами авиации и огнем артиллерии.
«Проявляя мужество и отвагу, воины-десантники штурмовых подразделений на боевых машинах десанта БМД-4М под шквальным огнем противника сблизились с позициями ВСУ и приступили к выполнению боевой задачи. В лесопосадку, где оборонялись подразделения ВСУ, под прикрытием огня бронегруппы на БМД-4М зашли штурмовые подразделения “крылатой пехоты”, — добавили в военном ведомстве.
Десантники подавили сопротивление противника и уничтожили противостоящие им подразделения. Занятые позиции были переданы подразделениям закрепления.