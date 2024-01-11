Челябинская область оказалась в лидерах по кражам авто

О статистике автомобильных краж с января по ноябрь 2023 года написало издание «Коммерсант», опираясь на полученную статистику МВД. Она показала, что в целом по стране количество подобных преступлений снизилось за год на 22,9%.
В числе неудачников, где автоворы продолжали лютовать, оказалась Челябинская область. Она попала в список регионов, где в прошлом году было совершено наибольшее количество таких преступлений. Вместе с Южным Уралом в нем засветились Ленинградская, Свердловская, Новосибирская области, а также Санкт-Петербург, Краснодарский, Красноярский и Приморский края.
Отметим, что самыми популярными среди автоугонщиков в прошлом году были автомобили отечественных марок.
Ранее «МК-Челябинск» писал, что цены на авто на Южном Урале росли медленнее чем в среднем по стране.