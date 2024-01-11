Челябинская область оказалась в лидерах по кражам авто

В числе неудачников, где автоворы продолжали лютовать, оказалась Челябинская область. Она попала в список регионов, где в прошлом году было совершено наибольшее количество таких преступлений. Вместе с Южным Уралом в нем засветились Ленинградская, Свердловская, Новосибирская области, а также Санкт-Петербург, Краснодарский, Красноярский и Приморский края.