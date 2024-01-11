Мужчина спас инвалида на пожаре в Алзамае в Иркутской области

Житель Алзамая Пётр Казанцев спас на пожаре инвалида в конце прошлого года. Мужчина закинул пострадавшего на себя, выбежал на улицу, посадил в авто и отвез к родственникам на соседнюю улицу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Супруги Казанцевы, Пëтр и Татьяна, 28 декабря 2023 года ехали в автомобиле к знакомым. Мужчина, свернув на улицу Рабочую, сбавил скорость и, указав на один из частных жилых домов, вдруг сказал жене: «Смотри, в окнах какие-то отблески, не нравятся мне эти огоньки». Татьяна ответила, что, возможно, это новогодняя гирлянда, так как все активно готовились к праздникам. Однако супруг остановил машину и буквально рванул к дому. Выскочившая следом Татьяна увидела, как он выбил калитку и бросился в ограду. Женщина побежала за помощью к соседям. Семья не сомневалась в том, что это пожар, поскольку показались языки пламени. Женщина позвонила в пожарную охрану.
В то время Пëтр выносил из горящего строения мужчину-инвалида. Неравнодушный житель не помнит, как оказался внутри: действовал на эмоциях. Спустя некоторое время Пëтр сказал жене, что в дыму увидел мужчину без ног, который сидел в инвалидной коляске. Житель Алзамая одним движением закинул его на себя и выбежал на улицу. В считанные секунды пламя охватило весь дом.
«Переживала за собаку, которая находилась на привязи в ограде. К дому невозможно было подойти — раскаленный воздух дрожал, лопался шифер. Но пожарные успели спасти пса. С ним сейчас всё в порядке — соседи подкармливают, но он ни к кому не идет. Сторожит. Все еще охраняет то, что когда-то было его домом», — поделилась Татьяна Казанцева.
Петра и Татьяну удалось разыскать не сразу. Ни сам спасенный мужчина, ни его родственники не запомнили, кто пришёл на помощь. Вскоре сотрудники МЧС России разместили в соцсетях информацию о пожаре с просьбой помочь в поисках героев. Очевидцы, видевшие, как всё происходило, откликнулись и рассказали о семье Казанцевых.
40-летний Пëтр трудится вахтовым методом, Татьяна работает поваром в местном кафе. С их слов, пожар случился настолько стремительно и осознание опасности ситуации пришло не сразу. Как рассказала Татьяна, ее удивила череда совпадений.
«То, что мы решили заехать на Рабочую именно в это время, что внимание Петра привлекли отблески в окне, на которые другие вообще не обратили бы внимание… А потом уже выяснилось, что спас он своего однокашника. Учились они вместе в первом классе, но потом пути разошлись», — рассказала Татьяна Казанцева.
К слову, причиной пожара стало короткое замыкание. Возгорание хозяин дома заметил слишком поздно. Все могло бы закончиться трагедией, если бы не своевременные действия Петра. В МЧС высоко оценили поступок супругов Казанцевых и их неравнодушие — в связи с чем было принято решение о награждении семьи.