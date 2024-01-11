Мужчина спас инвалида на пожаре в Алзамае в Иркутской области

Супруги Казанцевы, Пëтр и Татьяна, 28 декабря 2023 года ехали в автомобиле к знакомым. Мужчина, свернув на улицу Рабочую, сбавил скорость и, указав на один из частных жилых домов, вдруг сказал жене: «Смотри, в окнах какие-то отблески, не нравятся мне эти огоньки». Татьяна ответила, что, возможно, это новогодняя гирлянда, так как все активно готовились к праздникам. Однако супруг остановил машину и буквально рванул к дому. Выскочившая следом Татьяна увидела, как он выбил калитку и бросился в ограду. Женщина побежала за помощью к соседям. Семья не сомневалась в том, что это пожар, поскольку показались языки пламени. Женщина позвонила в пожарную охрану.