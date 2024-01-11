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В Ялте частично обрушилась подпорная стена

Накануне вечером в Ялте произошло частичное обрушение подпорной стены на участке автомобильной дороги Ливадия-Симеиз км 15+050.
В Ялте частично обрушилась подпорная стена
Источник: телеграм-канал

Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

Дорожные службы, в частности работников ГУП РК Крымавтодор, оперативно ликвидировали последствия обвала верхней части подпорной стены.