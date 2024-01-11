В Ялте частично обрушилась подпорная стена

Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.
Дорожные службы, в частности работников ГУП РК Крымавтодор, оперативно ликвидировали последствия обвала верхней части подпорной стены.
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Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.
Дорожные службы, в частности работников ГУП РК Крымавтодор, оперативно ликвидировали последствия обвала верхней части подпорной стены.