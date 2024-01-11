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В Ростовской области сбили два беспилотника

Губернатор Голубев: над Ростовской областью сбиты два беспилотника.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. ПВО сбила два беспилотника в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«Сегодня ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков пострадавших нет», — написал он.

Возможные последствия на земле уточняются, добавил губернатор.

Минобороны также подтвердило информацию об уничтожении целей и расценило действия Украины как попытку совершить террористическую атаку.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.