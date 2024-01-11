В Ростовской области сбили два беспилотника

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. ПВО сбила два беспилотника в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
«Сегодня ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков пострадавших нет», — написал он.
Возможные последствия на земле уточняются, добавил губернатор.
Минобороны также подтвердило информацию об уничтожении целей и расценило действия Украины как попытку совершить террористическую атаку.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.