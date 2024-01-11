Большой пожар в новом микрорайоне Владивостока — эксклюзив

По информации Главного управления МЧС по Приморскому краю, на 10 этаже строящегося здания горела обшивка здания на площади около 20 кв. метров. Возгорание было ликвидировано силами строителей до приезда пожарных. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.