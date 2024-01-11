Большой пожар в новом микрорайоне Владивостока — эксклюзив

Большой пожар в новом микрорайоне Владивостока замечен очевидцами. Эксклюзивные кадры с Зеленого угла удалось сделать фотокорр. ИА PrimaMedia.
По словам горожан, в микрорайоне Зеленый угол горит стройка.
По информации Главного управления МЧС по Приморскому краю, на 10 этаже строящегося здания горела обшивка здания на площади около 20 кв. метров. Возгорание было ликвидировано силами строителей до приезда пожарных. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Прокуратура Ленинского района Владивостока взяла установление причин пожара на контроль.