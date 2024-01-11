В Башкирии провалившаяся под лед фура с грузом весила 26 тонн

Как информировал «Башинформ», накануне грузовик удалось вытащить из воды. Работники ООО «Речной порт “Бирск” и спасатели Госкомитета РБ по ЧС завели тросы под раму автомобиля и при помощи лебёдки, установленной на базе тягача КрАЗ, постепенно вытянули фуру на берег.