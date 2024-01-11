В Башкирии провалившаяся под лед фура с грузом весила 26 тонн

То есть груженая фура была весом намного больше допустимой грузоподъемности ледовой переправы.
Ранее и. о. председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов отмечал, что было допущено грубое нарушение правил проезда по ледовой переправе.
«Сейчас здесь действует ограничение тяжести до 3 тонн, а утонувшая фура даже без груза весит более 10 тонн», — пояснил руководитель комитета.
По его словам, машина принадлежит транспортной компании из Татарстана, погибший водитель — житель Красноярского края.
По предварительным данным, грузовик эвакуируют до Набережных Челнов, где находится офис транспортной компании.
Как информировал «Башинформ», накануне грузовик удалось вытащить из воды. Работники ООО «Речной порт “Бирск” и спасатели Госкомитета РБ по ЧС завели тросы под раму автомобиля и при помощи лебёдки, установленной на базе тягача КрАЗ, постепенно вытянули фуру на берег.
Между тем гострудинспекция в Башкирии расследует инцидент с утонувшим водителем фуры.