Южноуральцев предупредили о схеме мошенничества с порталом Госуслуг

Всем им звонили от имени сотового оператора и предупреждали, что скоро истекает срок действия их сим-карты. Нужно якобы срочно продлить договор. Доверчивые горожане называли собеседникам код из шести цифр — и передавали таким образом в их распоряжение аккаунт со всеми своими данными на портале Госуслуг. В некоторых случаях аферисты тут же ограничивали доступ на портал для владельцев.