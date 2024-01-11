Южноуральцев предупредили о схеме мошенничества с порталом Госуслуг

Жителей Челябинской области предупредили о схеме мошенников, которые пытаются завладеть доступом к порталу Госуслуг. В новом году от действий аферистов пострадали уже восемь жителей Миасса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Всем им звонили от имени сотового оператора и предупреждали, что скоро истекает срок действия их сим-карты. Нужно якобы срочно продлить договор. Доверчивые горожане называли собеседникам код из шести цифр — и передавали таким образом в их распоряжение аккаунт со всеми своими данными на портале Госуслуг. В некоторых случаях аферисты тут же ограничивали доступ на портал для владельцев.
«Завладев доступом в личный кабинет, мошенники получают возможность действовать от вашего имени: заказывать справки и выписки, подавать заявки на кредит и так далее», — рассказали в ГУ МВД.
Южноуральцев просят быть внимательнее и никому не называть свои персональные коды.