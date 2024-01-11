В Таганроге во время пожара в доме погибла 56-летняя женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла поздним вечером 10 января на улице Чехова.
По предварительной информации, двухэтажный дом начал полыхать около 23 часов вечера. Очевидцы, почувствовав запах дыма, сразу же вызвали спасателей. Огонь буквально за считанные минуты охватил порядка 120 квадратов жилья. Прибывшие пожарные начали незамедлительно тушить пламя. Полностью справиться с огнем удалось за час. Когда спасатели осматривали сгоревший дом, то обнаружили тело женщины.
Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. На месте ЧП работали 20 пожарных и пять спецмашин.