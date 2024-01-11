Восемь человек погибли при столкновении минивэна и фуры на российской трассе

«В машине скорой помощи скончался один пострадавший и еще один в тяжелом состоянии госпитализирован», — заявил собеседник агентства.
Управление МВД по российскому региону в Telegram-канале при этом сообщило о семи жертвах аварии. Там уточнили, что все погибшие находились внутри минивэна, еще два человека пострадали.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель минивэна двигался в сторону Москвы и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи, обстоятельства ДТП устанавливаются.
В январе на трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом столкнулись более 50 автомобилей. Погибли четыре человека, еще 16 пострадали.