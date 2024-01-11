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В Воронежской области упал БПЛА

ВОРОНЕЖ, 11 января. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Воронежской области, повреждена кровля нежилого здания в одном из муниципалитетов, пострадавших нет.
беспилотник
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Никто не пострадал. Возгорания нет», — написал он.