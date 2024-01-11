В Воронежской области упал БПЛА

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
«Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Никто не пострадал. Возгорания нет», — написал он.
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Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
«Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Никто не пострадал. Возгорания нет», — написал он.