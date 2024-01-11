«Зарезал двоих, но придумал инсценировку»: в Красноярском крае мужчину подозревают в двойном убийстве из-за алкоголя

От этого подозреваемый пришел в ярость. Как рассказали в СК, он схватил нож и накинулся на собственную мать. Бил ее в грудь и шею, а после расправился и с ее сожителем. Также нанеся ему несколько смертельных ударов ножом. После чего, решил скрыть преступление, а точнее, придумал инсценировку. Один нож он вложил в руку погибшего, а второй — рядом с матерью. Спать мужчина лег в этом же доме. Надеялся, что запутает следователей, но нет.