«Зарезал двоих, но придумал инсценировку»: в Красноярском крае мужчину подозревают в двойном убийстве из-за алкоголя

В Красноярском крае 33-летнего мужчину подозревают в убийстве своей матери и ее сожителя. Об этом рассказали в СК. По данным ведомства, мужчина пришел домой и увидел, что женщина и ее сожитель выпили весь алкоголь, который он купил накануне.
От этого подозреваемый пришел в ярость. Как рассказали в СК, он схватил нож и накинулся на собственную мать. Бил ее в грудь и шею, а после расправился и с ее сожителем. Также нанеся ему несколько смертельных ударов ножом. После чего, решил скрыть преступление, а точнее, придумал инсценировку. Один нож он вложил в руку погибшего, а второй — рядом с матерью. Спать мужчина лег в этом же доме. Надеялся, что запутает следователей, но нет.
Напомним, трагедия произошла 9 января в деревне Батов Дзержинского района. Это совсем небольшой населенный пункт. Там живет примерно сто человек.
Тела погибших нашел один из соседей. Он и заявил об убийстве в органы. После осмотра места преступления, следователи пришли к выводу, мужчина и женщина не сами зарезали друг друга. К этому причастен кто-то другой. Так и удалось выйти на след 33-летнего сына погибшей. Он уже во всем сознался. Пока его заключили под стражу. Обвинение предъявят в ближайшее время.