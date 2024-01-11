В казанском автосервисе сгорели четыре машины

Четыре автомобиля полностью выгорели в результате пожара в автосервисе, который расположился в гаражном комплексе на улице Аделя Кутуя. Людей в позднее время в помещении уже не было.
Огонь заметил не только охранник гаражей, но и жители ближайших домов. Очевидцы поспешили вызвать пожарных. Но к моменту их приезда автосервис полыхал открытым пламенем. Автомобили, которые стояли в соседних гаражах, не затронуло ни дымом, ни огнем, а в самом автосервисе в момент пожара стояли 4 машины. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее мы писали, что в деревне Татарская Тулба в Кукморском районе вспыхнула Mazda. Сообщения о возгорании иномарки поступили в 117 пожарно-спасательную часть района.