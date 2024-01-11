Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Новосибирске устраняют последствия коммунальной аварии: в часть домов вернулось тепло

НОВОСИБИРСК, 11 января, ФедералПресс. Энергетики продолжают устранять последствия крупной коммунальной аварии, которая произошла минувшей ночью в Новосибирске. В некоторые дома удалось вернуть тепло. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».

«Удалось снизить контур отключения: Число домов с отсутствующим ресурсом уменьшилось до 68», — сообщили в пресс-службе.

В администрации города в то же время отметили, что в зоне коммунальной аварии находятся 64 общеобразовательные школы, а также 70 детских садов. В учреждениях образования организовано круглосуточное дежурство руководящего состава и работа аварийных бригад.

Завершить работы коммунальщики планируют к 20:00 сегодняшнего дня по местному времени.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что из-за коммунальной аварии часть школ перешли на дистанционное обучение, а в девяти школах сокращены уроки в первую смену.

ЖКХ