В Новосибирске устраняют последствия коммунальной аварии: в часть домов вернулось тепло

«Удалось снизить контур отключения: Число домов с отсутствующим ресурсом уменьшилось до 68», — сообщили в пресс-службе.
В администрации города в то же время отметили, что в зоне коммунальной аварии находятся 64 общеобразовательные школы, а также 70 детских садов. В учреждениях образования организовано круглосуточное дежурство руководящего состава и работа аварийных бригад.
Завершить работы коммунальщики планируют к 20:00 сегодняшнего дня по местному времени.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что из-за коммунальной аварии часть школ перешли на дистанционное обучение, а в девяти школах сокращены уроки в первую смену.