Житель Ангарска ответит в суде за убийство соседа по неосторожности 15-летней давности

Следственный отдел по Ангарску СУ СКР предъявил обвинение 37-летнему местному жителю по ч. 4 ст. 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть соседа. Материалы направят в суд в ближайшее время. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, в феврале 2008 года у дома № 117 по улице Ворошилова в Ангарске мужчина избил своего соседа. Жертве были причинены множественные телесные повреждения. Впоследствии ангарчанин скончался.
«Сотрудники СКР при работе с архивом возобновили следствие по указанному преступлению прошлых лет, вновь допросили свидетелей, провели необходимые следственные действия, которые позволили привлечь к уголовной ответственности причастное к особо тяжкому преступлению лицо. На допросе мужчина дал признательные показания», — уточнили в пресс-службе.
Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.