Житель Ангарска ответит в суде за убийство соседа по неосторожности 15-летней давности

Следственный отдел по Ангарску СУ СКР предъявил обвинение 37-летнему местному жителю по ч. 4 ст. 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть соседа. Материалы направят в суд в ближайшее время. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на СУ СКР по Иркутской области.