В Самарской области парень отжал дверь магазина и украл с прилавка алкоголь

В Тольятти с прилавка сетевого магазина похитили алкогольную продукцию на 5 тысяч рублей. Полицейские опросили работников магазина, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и распространили ориентировку с приметами вора.
— Его задержали возле одного из многоквартирных домов сотрудники патрульно-постовой службы во время патрулирования района. Увидев полицейских, парень попытался скрыться, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
После непродолжительной погони молодого человека задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось, 25-летний местный житель отжал входную дверь, проник в магазин и похитил алкоголь.
Часть он выпил, а две бутылки продал незнакомцу на улице. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.