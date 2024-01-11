Появились кадры трагедии с новосибирскими вахтовиками в Омской области

Предварительно установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса «Ситроен» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с большегрузным автомобилем «Скания».
«Ситроен» двигался по маршруту «Ханты-Мансийск — Новосибирск». В салоне находились 13 пассажиров и два водителя.
В результате автоаварии пассажир автомобиля «Ситроен» — мужчина 1966 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель скончался в медицинском учреждении.
Ещё восемь пассажиров микроавтобуса пострадали и доставлены в медицинские учреждения.
Следователем отдела МВД России по Марьяновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
В рамках расследования уголовного дела будут проведены все необходимые экспертизы, установлены полные обстоятельства случившегося.