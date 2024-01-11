В Петербурге под окнами многоэтажного дома нашли тело 16-летнего хоккеиста

Погибший молодой человек начал заниматься хоккеем с семи лет. Был вратарем сначала в команде «Серебряные Львы — 2007», последнее время играл в юношеской команде «Динамо-Форвард». Всего за карьеру провел 160 матчей, в которых пропустил 292 шайбы из 2191 нанесенных ударов (87,9 процента).