В Петербурге под окнами многоэтажного дома нашли тело 16-летнего хоккеиста

Об этом происшествии РИА Новости сообщил тренер петербургского хоккейного клуба «Динамо-Форвард» Сергей Ильющенко. Он добавил, что уже разговаривал с мамой юного спортсмена, но подробностей не знает. Расследованием занимаются правоохранительные органы, с родителями работают сотрудники Следкома.
Погибший молодой человек начал заниматься хоккеем с семи лет. Был вратарем сначала в команде «Серебряные Львы — 2007», последнее время играл в юношеской команде «Динамо-Форвард». Всего за карьеру провел 160 матчей, в которых пропустил 292 шайбы из 2191 нанесенных ударов (87,9 процента).