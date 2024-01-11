Свердловское кафе, в котором дети подхватили инфекцию, закрыли

Подростки подхватили инфекцию, когда отмечали Новый год в кафе FEST. Сотрудники Роспотребнадзора, проверив заведение, выявило несколько нарушений. Оказалось, что сотрудники кафе не проходили гигиеническое обучение и обязательный ежедневный осмотр.