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Свердловское кафе, в котором дети подхватили инфекцию, закрыли

Екатеринбургское кафе FEST, в котором школьники подхватили норовирус (кишечная инфекция), закрыли на 45 дней. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора Свердловской области.

«Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев материалы, поддержал исковые требования надзорного органа. Деятельность арт-кафе FEST приостановлена на 45 суток», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. Срок исчисляется с 26 декабря 2023 года.

Подростки подхватили инфекцию, когда отмечали Новый год в кафе FEST. Сотрудники Роспотребнадзора, проверив заведение, выявило несколько нарушений. Оказалось, что сотрудники кафе не проходили гигиеническое обучение и обязательный ежедневный осмотр.