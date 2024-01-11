В Зеленодольске по делу об убийстве младенца задержали его мать

Напомним, трагедия произошла в Зеленодольске 6 января. Тело ребенка нашли с различными травмами в квартире одного из домов в Зеленодольске. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Позже глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о данном происшествии.



По данным издания, задержанная вместе с сожителем подбрасывала младенца в ходе игры. В результате он скончался.



Задержанная вину признала. По ее словам, она пыталась успокоить сильно плакавшего ребенка.



«Ъ-Казань».