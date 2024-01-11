У Боранбаева отсудили бывший McDonald’s в Беларуси

Издание пояснило, что эти рестораны ранее работали под брендом Mcdonald's, но компания покинула Беларусь в ноябре 2022 года после ухода с российского рынка. Ожидалось, что на их место придет бренд «Вкусно и точка», но президент Лукашенко потребовал, чтобы работу продолжили местные производители.