Повреждена несущая стена: появились фото и видео из квартиры в Самаре, где произошел хлопок газа

Напомним, все случилось в пятом часу утра в квартире на девятом этаже. По предварительной информации, произошел хлопок бытового газа, а затем вспыхнул пожар. Загорелись домашние вещи. Площадь возгорания составила 12 кв. м. На тушение ушло около часа. Из дома эвакуировали семь человек. Еще шестерых, в том числе ребенка, спасли пожарные. Один человек — мужчина — погиб.