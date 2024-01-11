Повреждена несущая стена: появились фото и видео из квартиры в Самаре, где произошел хлопок газа

Стали известны новые подробности ЧП в девятиэтажке на улице Советской в Самаре. Ранним утром в четверг, 11 января 2023 года, там, по предварительным данным, произошел хлопок бытового газа, а затем пожар. В результате оказалась повреждена несущая стена, погиб человек. Публикуем фото и видео из квартиры, где все случилось.
— Повреждена несущая стена. Угрозы дальнейшего обрушения нет. Жителям предоставили автобус для обогрева. Также им был предоставлен пункт временного размещения в школе № 162. Многие уже вернулись в свои квартиры, — сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
В городской администрации отметили, что в ближайшее время будет проведено заседание комиссии по ЧС. По его итогам примут решения по устранению последствий происшествия.
Происшествие унесло жизнь мужчины СУ СК по Самарской области.
Напомним, все случилось в пятом часу утра в квартире на девятом этаже. По предварительной информации, произошел хлопок бытового газа, а затем вспыхнул пожар. Загорелись домашние вещи. Площадь возгорания составила 12 кв. м. На тушение ушло около часа. Из дома эвакуировали семь человек. Еще шестерых, в том числе ребенка, спасли пожарные. Один человек — мужчина — погиб.
В настоящее время СК и прокуратура проводят по факту случившегося проверки. Они выясняют все обстоятельства и причины происшествия.