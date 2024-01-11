Пьяный житель Башкирии устроил погоню с ДПС и снес светофор

В Салавате минувшей ночью пьяный местный житель устроил погоню с сотрудниками Госавтоинспекции и врезался в светофор. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Известно, что на Hyundai Solaris обратили внимание дежурившие сотрудники ДПС. Водитель вел себя странно на дороге и инспекторы потребовали остановиться, однако мужчина проигнорировал просьбу правоохранителей и прибавил газу. Завязалась погоня.
Позже на пересечении улиц Ленинградской и Островского нарушитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и сбил светофорный объект. В этот момент сотрудники ДПС задержали водителя.
Выяснилось, что 50-летний мужчина был пьян. Освидетельствование показало, что в выдыхаемом воздухе обнаружено 1.107 мг/л алкоголя.
По факту произошедшего начато разбирательство. Машина задержанного помещена на спецстоянку.