В ДТП с фурой под Пензой, предварительно, погибли граждане Узбекистана

Ранее в ГИБДД области сообщили, что около 3.00 мск на 504-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал», по предварительным данным, водитель минивэна, мужчина 1981 года рождения, при движении в сторону Москвы выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo; в результате ДТП в минивэне семь человек погибли, еще двое пострадали. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что один из пострадавших скончался, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.