В ДТП с фурой под Пензой, предварительно, погибли граждане Узбекистана

Ранее в ГИБДД области сообщили, что около 3.00 мск на 504-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал», по предварительным данным, водитель минивэна, мужчина 1981 года рождения, при движении в сторону Москвы выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo; в результате ДТП в минивэне семь человек погибли, еще двое пострадали. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что один из пострадавших скончался, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.
«Предварительно установлено, что… произошло ДТП с участием автомашины Volvo и минивэна JAС, в котором находились граждане Узбекистана. В настоящее время выясняются причины и условия совершенного ДТП», — сказал Ярош на видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры области.
Ранее в прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что минивэн JAC M3 ехал с иностранными регистрационными номерами. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, у минивэна были номерные знаки Узбекистана.
Управление СК РФ по региону сообщило, что по факту гибели восьми человек в ДТП возбуждено уголовное дело о некачественном оказании услуг.