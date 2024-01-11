В Евпатории мужчина упал в глубокую траншею

Отмечается, что инцидент произошел накануне в 21:20. На помощь пострадавшему выехали специалисты Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас».
«В службу спасения поступила информация о том, что мужчине, который в Евпатории упал в траншею глубиной около шести метров, необходима помощь спасателей. На месте сотрудники МЧС Крыма при помощи трехколенной лестницы подняли пострадавшего из траншеи и передали медработникам», — сказано в сообщении.
В целом по Крыму во время новогодних праздников с травмами в медицинские организации обратилось на 30% меньше граждан, чем в предыдущие годы. Об этом ранее сообщил травматолог-ортопед министерства здравоохранения Республики Крым Павел Федуличев.
За этот период произошло более 40 пожаров, из которых два резонансных — в Судаке и Керчи, при этом ни один не был связан с нарушением правил использования пиротехники или новогодних гирлянд.