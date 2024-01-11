Отец пытался спасти, но не смог: Женщина и ее 9-летняя дочь заживо сгорели в частном доме под Нижним Новгородом

— Внезапно отец услышал треск, открыл дверь во двор и увидел пламя под крышей. Мужчина вернулся в дом, разбудил семью и попытался вывести их наружу. Однако пока он разбивал окно, все уже было в дыму. Мужчина выпрыгнул на улицу и готовился ловить остальных, но семья за ним не последовала. Зайти обратно он уже не смог — весь двор горел открытым пламенем.