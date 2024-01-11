Отец пытался спасти, но не смог: Женщина и ее 9-летняя дочь заживо сгорели в частном доме под Нижним Новгородом

Страшный пожар унес жизни двоих человек в Борском районе Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, поздним вечером 10 января загорелся частный дом в деревне Дуплево. Внутри проживала семья из трех человек — мужчина, женщина и ребенок. Когда начался пожар, все они мирно спали. Первым возгорание заметил глава семейства:
— Внезапно отец услышал треск, открыл дверь во двор и увидел пламя под крышей. Мужчина вернулся в дом, разбудил семью и попытался вывести их наружу. Однако пока он разбивал окно, все уже было в дыму. Мужчина выпрыгнул на улицу и готовился ловить остальных, но семья за ним не последовала. Зайти обратно он уже не смог — весь двор горел открытым пламенем.
В 23:16 экстренная служба приняла сообщение об этом пожаре. На место происшествия моментально выехали пожарные, однако дом уже полностью был охвачен огнем.
— На момент прибытия пожарных подразделений происходило открытое горение дома и надворной постройки по всей площади. Площадь пожара составила 72 квадратных метра, — добавили в пресс-службе ведомства.
В тушении пламени принимали участие 23 человека, использовалось пять единиц техники. На пепелище были обнаружены тела 9-летней девочки и 46-летней женщины.
По предварительной информации, жильцы дома не соблюдали правила безопасности при использовании электрического оборудования и, вероятно, не заметили, когда начался пожар.
— На тяжесть последствий повлияло отсутствие пожарного извещателя, позднее обнаружение пожара и позднее сообщение о нем в пожарную охрану, — подчеркнули в МЧС.