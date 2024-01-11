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Под Волгоградом водитель «Киа» протаранил два грузовика

В Волгоградской области в столкновении иномарки и грузовиков пострадали два человека.
Под Волгоградом водитель «Киа» протаранил два грузовика
Источник: ГУ МВД

Два человека пострадали в результате аварии в Суровикинском районе накануне, 10 января. ДТП произошло в ночное время суток на 126 километре федеральной автодороги «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 45-летний водитель за рулем «Киа Рио» нарушил безопасную дистанцию.

— Автомобилист совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем «КамАЗ», который находился на жесткой сцепке у автомобиля «Урал», — уточнили в полиции региона.

Травмы получили водитель и его 21-летний пассажир. Пострадавших доставили в ближайшую больницу. Водителям напоминают о необходимости соблюдать ПДД.

ГИБДД