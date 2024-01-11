Под Волгоградом водитель «Киа» протаранил два грузовика

Два человека пострадали в результате аварии в Суровикинском районе накануне, 10 января. ДТП произошло в ночное время суток на 126 километре федеральной автодороги «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 45-летний водитель за рулем «Киа Рио» нарушил безопасную дистанцию.