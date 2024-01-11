На уральской трассе дальнобойщик шесть часов умирал на глазах гаишников

В Свердловской области 46-летний водитель-дальнобойщик с геморрагическим инсультом’в течение шести часов замерзал в кабине своей фуры, так как сотрудники ГИБДД решили, что он пьян. Мужчине стало плохо за рулем около 12 дня в районе 158-го километра трассы «Екатеринбург — Тюмень», в результате чего грузовик съехал с дороги, прицеп вынесло на соседнюю полосу, где он столкнулся с самосвалом.
Водитель самосвала не смог добиться от дальнобойщика, устроившего аварию, ни слова. Тогда он позвонил в 112, и вскоре на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. На вопросы полицейских водитель тоже не отвечал. Фуру сдвинули с дороги, а с самого водителя оставили в кабине трезветь, решив, что он пьян.
Через несколько часов водителя потеряла диспетчер предприятия. На ее звонок дальнобойщику ответил полицейский, который заявил, что водитель находится в невменяемом состоянии. Он также высказал женщине свое недовольство тем, что на линию выпустили человека в опьянении.
Вскоре к месту происшествия подъехал другой водитель предприятия, с которым по рации связалась диспетчер.
«Подъезжаю, вижу: наша машина стоит на обочине, примятая в сугроб. За ней машина ГИБДД. Впереди через несколько метров полуприцеп “Тонар”, в нем водитель. Я побежал к машине, открыл кабину, а он на полу сидит, бледный, никаких признаков жизни», — рассказал Е1 подъехавший к месту происшествия водитель. — Изо рта даже пара нет. В кабине холод, печка отключена, а на улице минус 20. Он в одних носках, потрогал ноги — ледяные. Начал тормошить его, он открыл глаза. Взгляд никакой, пустой, отсутствующий".
На вопрос сотрудникам ГИБДД о том, вызвали ли они «скорую», мужчина услышал, что это не нужно, ведь видно, что водитель пьян или под наркотиками.
В итоге скорую помощь дальнобойщику вызвали только около 17 часов вечера приехавший механик предприятия, где работал водитель. Медики Территориального центра медицины катастроф увезли мужчину в больницу только около 18 часов, то есть спустя более шести часов после ДТП.
В итоге в больнице следов алкоголя и других запрещенных веществ в организме дальнобойщика не обнаружили. Компьютерная томография показала точный диагноз — геморрагический инсульт. Сейчас свердловчанин находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.