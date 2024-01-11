На уральской трассе дальнобойщик шесть часов умирал на глазах гаишников

«Подъезжаю, вижу: наша машина стоит на обочине, примятая в сугроб. За ней машина ГИБДД. Впереди через несколько метров полуприцеп “Тонар”, в нем водитель. Я побежал к машине, открыл кабину, а он на полу сидит, бледный, никаких признаков жизни», — рассказал Е1 подъехавший к месту происшествия водитель. — Изо рта даже пара нет. В кабине холод, печка отключена, а на улице минус 20. Он в одних носках, потрогал ноги — ледяные. Начал тормошить его, он открыл глаза. Взгляд никакой, пустой, отсутствующий".