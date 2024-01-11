У калининградца в багажнике обнаружили крупную партию наркотиков

Тогда инспекторы приняли решение провести досмотр автомобиля, после чего водитель попытался незаметно выбросить из машины полиэтиленовый пакет. Находку отправили на экспертизу, которая установила, что внутри находится мефедрон массой свыше 143 грамм и более 200 грамм амфетамина, а также порядка 14 грамм «соли» и около 2 грамм героина.