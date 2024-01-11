У калининградца в багажнике обнаружили крупную партию наркотиков

Сотрудниками полиции при досмотре автомобиля обнаружена и изъята крупная партия наркотиков.
Сотрудники ДПС задержали водителя, подозреваемого в управлении транспортом в состоянии наркотического опьянения. При разговоре с 40-летним мужчиной сотрудники полиции обратили внимание на поведение гражданина, который себя странно вёл и невнятно отвечал на вопросы.
Тогда инспекторы приняли решение провести досмотр автомобиля, после чего водитель попытался незаметно выбросить из машины полиэтиленовый пакет. Находку отправили на экспертизу, которая установила, что внутри находится мефедрон массой свыше 143 грамм и более 200 грамм амфетамина, а также порядка 14 грамм «соли» и около 2 грамм героина.
В ходе личного досмотра у мужчины обнаружены два полимерных пакета с неизвестным веществом белого цвета и денежные средства в сумме свыше 35 000 рублей.
Обнаруженные вещества являются наркотическими средствами, содержащими в своем составе метилэфедрон и героин, общей массой 0,54 гр.
Возбуждено уголовное дело о хранении наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.