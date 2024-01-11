В Воронеже загорелась 5-этажка на улице Писарева: один человек пострадал и один погиб

В Левобережном районе Воронежа на улице Писарева, 7а загорелся пятиэтажный дом. Эпицентром пожара стала однокомнатная квартира на третьем этаже, 69-летний хозяин которой погиб. В огне также пострадал 49-летний мужчина. Его госпитализировали в областную клиническую больницу № 1. При тушении пожара спасатели эвакуировали из дома восемь человек, из них двоих — в масках спасаемого. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в четверг, 11 января.